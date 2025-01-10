Эмма Радукану: “Вчера меня очень сильно покусали – муравьи, комары или еще что-то. Похоже, что у меня аллергия на такие вещи”

Британская теннисистка Эмма Радукану ответила на вопросы журналистов перед стартом на Открытом чемпионате Австралии



О своей физической форме и подготовке к Australian Open

“Я чувствую себя хорошо. У меня был положительный тренировочный блок эти последние 10 дней. Возвращение на корт и адаптация к местным условиям пошли мне на пользу. Да, две недели назад мне пришлось сняться с турнира в Окленде, потому что я просто не была готова. У меня возникла небольшая проблема, которая появилась довольно случайно. Я не могла этого предотвратить. Сейчас я чувствую себя хорошо и готова отдать все свои силы.”

О проблемах со спиной перед стартом нового сезона

“У меня был очень хороший тренировочный блок в Лондоне перед Кубком Билли Джин Кинг, а после турнира я почти сразу вернулась к тренировкам. Однажды утром, разминаясь, наклонилась, чтобы завязать шнурки, и у меня случился спазм. Это, собственно, и все. И чтобы это прошло понадобилось некоторое время. У меня такое бывало и раньше. Обычно спазмы проходят через несколько дней. Но в этот раз это беспокоило несколько недель. Из-за этого я пропустила довольно много тренировок перед отъездом и не смогла сыграть в Окленде.”

О волнении из-за риска нарушить антидопинговые правила

“Я бы сказала, что все мы, вероятно, очень осторожны к тому, что потребляем или используем. Вчера, например, меня очень сильно покусали, даже не знаю, кто – муравьи, комары или еще что-то. И похоже, что у меня аллергия на такие вещи. В местах укусов было воспаление, все прямо сильно распухло (улыбается). Кто-то предложил антисептический спрей, натуральный, чтобы облегчить укусы. Я не захотела его использовать, не захотела распылять. Я просто осталась с опухшей лодыжкой и рукой.

Я подумала: «Я просто перетерплю это, потому что не хочу рисковать» (смеется). Так что это определенно заставляет нас переживать, мы все в одной лодке. Думаю, дело в том, чтобы как можно лучше контролировать то, что можно контролировать. Если случается что-то вне нашего контроля, тогда будет немного проблематично попытаться это доказать.”

Эмма Радукану в первом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет против “нейтральной” Екатерины Александровой.



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