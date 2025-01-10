Кубок Англии. Поттер проигрывает в дебютном матче, а Уиком выбивает Портсмут

Первый матч Грэма Поттера у руля “Вест Хэма” завершился поражением на “Вилла Парк”

Getty Images / Global Images Ukraine

Второй вечер старейшего турнира в мире подарил нам противостояние двух команд АПЛ и, что самое интересное, мы увидели возвращение Грэма Поттера к английскому футболу после большой паузы, которую специалист взял после увольнения из "Челси".

"Вест Хэм" под руководством Поттера приехал в гости к "Астон Вилле", а в параллельном матче команда из третьего дивизиона принимала у себя дома гостей из Чемпионшипа.

После названий каждой команды вы будете видеть римскую цифру в скобках. Она обозначает силу дивизиона футбольной английской пирамиды, в которой выступает та или иная команда. I — Премьер-лига, II — Чемпионшип, III — Лига 1, IV — Лига 2, V — Национальная лига, VI — Северная или Южная Конференции.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Астон Вилла" (І) — "Вест Хэм" (І) 2:1

Голы: Онана (71), Роджерс (76) — Пакета (9)

"Астон Вилла": Ольсен — Кэш (Неделькович, 72), Конса, Мингз, Маатсен — Камара (Буэндиа, 72), Тилеманс — Бэйли (Рамзи, 72), Баркли (Онана, 23), Роджерс — Уоткинс

"Вест Хэм": Фабьянски — Ван-Биссака, Мавропанос (Гильерме, 85), Килман, Скарлз (Крэссуэлл, 77) — Соучек, Альварес (Солер, 85) — Кудус, Пакета, Саммервилл (Цоуфал, 46) — Фюллькрюг (Ингз, 15)

Предупреждения: Роджерс (57) — Кудус (29)

Кажется, все болельщики "молотобойцев" наконец выдохнули после того, как руководство клуба уволило Хулена Лопетеги. Очень быстро они нашли замену главному наставнику и назначили Грэма Поттера, который наконец вернулся к работе после увольнения из "Челси". Соперником выступала грозная "Вилла" Унаи Эмери, которая проводит очередной неплохой сезон под его руководством.

Насколько же неожиданно было то, какими беззубыми предстали игроки бирмингемского клуба на этот матч. Они не нанесли ни одного удара в сторону ворот Фабьянского в первом тайме и вообще как будто растворились. А "Вест Хэм" уже в первом матче показал некоторые вайбы "Брайтона" Грэма Поттера. Но только немного, буквально легкими намеками. Быстрые атаки – вот их главная сила. Ею они и воспользовались в начале встречи, когда Саммервилл получил передачу на пространстве и забежал в штрафную, откуда прострелил на Пакета, а тот в касание отправил круглого в нижний угол ворот. Красиво и эффективно.

До конца тайма команды только обменялись травмами: Фюллькрюг потянул заднюю поверхность бедра, его заменил Ингз, а также Баркли не смог продолжить матч и вместо него вышел Амаду Онана. На этом все, больше нечего вспомнить.

Во втором тайме игра скорее была по счету. "Вест Хэм" стал осторожнее, а "Вилла" хотя бы начала выходить на чужую половину поля, наконец-то мы увидели хоть минимальное желание этой команды быть конкурентной в этом матче. Но все равно как-то вяло. На 69-й минуте хозяева нанесли первый удар в створ ворот, с которым справился Фабянский. Это было первым звоночком для команды Поттера. Пора снова оживать, потому что закрываться на своей половине – это не вариант.

Но не проснулись от этого "молотобойцы". После углового "Вилла" сравняла счет. Первая попытка удара была заблокирована и после рикошета Онана все же добил в его в пустые ворота. 1:1. После этого "Вилла" нанесла и вторую пощечину. Быстрая атака через центр, передача на Уоткинса, который залетел в штрафную и прострелил на Роджерса, а Морган в касание красиво завершил момент. 2:1.

Это было справедливое наказание за трусливый футбол Поттера во втором тайме. "Вилла" была ужасной почти весь матч, но в середине второго тайма включилась и решила судьбу этого матча. Именно они идут дальше. А Поттер начинает в "Вест Хэме" с поражения. Его команде точно надо сделать выводы.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Адамс Парк" (Хай-Уиком)

Главный судья: Том Ривз (Англия)

"Уиком" (ІІІ) — "Портсмут" (ІІ) 2:0

Голы: Хенлен (17), Брэдли (27)

"Уиком": Джордж (Бишоп, 7) — Скура, Брэдли, Лехи — Кодуа, Бутчер, Бекинсон (Коне, 75), Харви — Макклири (Скоуэн, 75), Хенлен (Оньединма, 76), Лубала (Уилер, 87)

"Портсмут": Арчер (Шмид, 46) — Дэвлин, Аткинсон (Доззелл, 46), Макинтайр, Уильямс (Суонсон, 62) — Поттс (Таулер, 46), Моксон — Ритчи, Лейн (Клот, 76), Камара — Сейди

Предупреждения: Харви (63) — Сейди (63), Девлин (90+3)

Все-таки недаром "Уиком" является одним из главных фаворитов на выход в Чемпионшип в этом сезоне. Они активно конкурируют за первую строчку и должны возвращаться во второй по силе дивизион в Англии. Зато есть "Портсмут", который, вероятно, вылетит из Чемпионшипа, ведь идет среди аутсайдеров в шаге от зоны вылета.

В этом матче мы прекрасно увидели, что "Уиком" имеет амбиции и готов биться с более сильными соперниками. Они принимали у себя дома "помпеи" и выбрали играть вторым номером. Получилось эффективно. Главное – использовать собственные моменты, с этим они справились идеально, отправив в ворота соперника два гола в первом тайме.

Во втором мы увидели скорее попытки гостей сравнять, но когда соперник так уверенно контролирует происходящее на поле, то сделать это очень трудно. Победа "Уикома", спокойная и справедливая, хотя они и играли вторым номером.

www.ua-football.com