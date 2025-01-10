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Бокс

Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса

Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный Майк Тайсон назвал лучшего панчера в истории бокса. Тайсон выделил именитого супертяжеловеса Джорджа Формана.

«Я не могу сравниться с силой удара Формана, парня с такими большими габаритами. Единственное, что позволяло мне быть таким захватывающим, это то, что я умел выбрасывать быстрые удары», – сказал Тайсон.

Форману до сих пор принадлежит рекорд хевивейта – в возрасте 45 лет он стал самым возрастным чемпионом мира, нокаутировав в 1994 году Майкла Мурера в бою за титул IBF.

Ранее Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он бы никогда не смог победить. «Великий Джордж» выделил культового Мухаммеда Али.

sport.ua

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