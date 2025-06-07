Не отстают от мужчин. Женская Барселона оформила требл в сезоне

Женская "Барселона" оформила требл в сезоне.
Команда победила "Атлетико" в финале Кубка Испании со счётом 2:0 и выиграла трофей. Голами отметилась Пина на 25-й и 75-й минуте.
До этого "каталонцы" выиграли женский чемпионат, набрав 84 балла и забив 128 голов, пропустив 16.
В январе 2025 года женская "Барселона" обыграла "Реал" в матче за Суперкубок со счётом 5:0 и получила пятый по счёту трофей.
Каталонский клуб был близок и к победе в Женской Лиге Чемпионов, но они проиграли "Арсеналу" со счётом 0:1.