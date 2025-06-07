“Это было грубо”. Экс-первая ракетка мира раскритиковала комментарии Соболенко после проигранного ею финала на Ролан Гаррос

Экс-первая ракетка мира в паре и эксперт канала ESPN Рене Стаббз раскритиковала слова Арины Соболенко о том, что она проиграла финал Ролан Гаррос, только потому, что допустила много ошибок



“Ох… да всё было не так уж плохо. Ты наделала кучу невынужденных ошибок, потому что играла против самой быстрой теннисистки в туре, которая, к тому же, невероятно смела и показала куда больше самообладания, чем ты. Но называть матч ужасным?.. Это было грубо. Я говорю, что думаю.

Было ветрено, условия – тяжёлые, и Коко справилась с этим лучше, потому что просто чаще попадала в корт! Таков грунт и таков теннис. В полуфинале, под крышей, у Арины был идеальный сценарий – она могла спокойно пробивать удары и подавать без влияния ветра. Но сегодня выиграла более стойкая соперница.

Это грунт. А грунт – это про контролируемую агрессию. Коко использовала это в свою пользу, она не паниковала и сохранила хладнокровие. Она великолепно подавала в ключевые моменты, а Соболенко слишком торопилась. Потому что понимала: мяч вернётся. Это её и сломало.

Многие говорят: ну, она просто допустила 70 ошибок. Но причина в том, что она играла против лучшей защитницы и лучшей спортсменки в туре. А также – против вращений Гауфф с форхенда, её силы на бэкхенде и умения сыграть ещё один мяч”.



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