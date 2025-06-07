В Сильверстоуне появится картодром мирового уровня

В Сильверстоуне в дополнение к знаменитому автодрому, который принимает Гран При Великобритании, осенью откроется новый картодром мирового уровня.

Сооружение Kart Silverstone в основном финансирует BRDC, Британский клуб гонщиков. Изначально картодром проектировался с таким расчётом, чтобы он отвечал самым современным требованиям, причём шесть разных конфигураций трассы позволят тренироваться и соревноваться гонщикам самых разных возрастов и степеней подготовки. А длина её максимальной версии составляет 1377 метров.

В проектировании кольца участвовали такие известные гонщики, как Дэвид Култхард (президент BRDC) и Энтони Дэвидсон, и вскоре картодром должен получить полноценную лицензию FIA, позволяющую принимать международные соревнования.

На строительстве нового картодрома побывал Джордж Расселл, гонщик Mercedes, после чего поделился своими впечатлениями: «BRDC сыграл очень важную роль в моей карьере, поддерживал и направлял меня на пути к Формуле 1.

Этот новейший проект подчёркивает постоянное стремление клуба воспитывать молодые таланты и способствовать их развитию, а также привлекать внимание более широкой аудитории к нашему замечательному спорту.

Когда я вижу, какие инвестиции совместно с Сильверстоуном делает BRDC, я чувствую настоящую гордость, потому что тоже являюсь членом этого клуба и представляю его на мировой арене. Недавно я побывал Сильверстоуне, и у меня была возможность познакомиться с будущим картодромом – он производит отличное впечатление.

Я уверен, что он станет одной из лучших картинговых трасс мира – сооружением, которым весь британский автоспорт сможет гордиться. Я с радостью прокачусь по этой трассе, когда она откроется, чтобы поддержать следующее поколение молодых гонщиков, которые только начинают путь к своей мечте, как в своё время меня поддерживал BRDC».

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