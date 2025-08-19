Из-за Колапинто в Renault предприняли интересный ход

Франко Колапинто дебютировал в Формуле 1 в прошлом году в Williams, что сразу привлекло к нему огромное внимание на родине, в Аргентине. Но при этом цены на сувенирную продукцию Williams были такими высокими, что её мало кто приобретал. Вместо этого публика покупала более дешёвые подделки, и Франко открыто к этому призывал.

«Я лишь надеюсь, что болельщикам не придётся объявлять себя банкротами, если они будут покупать сувенирную продукцию Формулы 1, – говорил он тогда. – В Williams установили такой ценник, за которую это не станет покупать даже Криштиану Роналду. Но аргентинцы сходят с ума и раскупают всё подряд, а потом в течение двух месяцев едят один рис. Покупайте подделки, они дешевле».

Но теперь Колапинто выступает за Alpine F1, заводскую команду Renault, и у этой компании интересная политика в области маркетинга: она выпустила в Аргентине особую линейку своих сувениров, назвав её Fake Collection – буквально, «коллекция подделок».

На своих страницах в социальных сетях Франко даже разместил рекламный видеоролик, посвящённый «Оригинальной коллекции подделок», причём слоган там такой: «Создана специально для вас, болельщики Франко Колапинто».

В частности, у поклонников аргентинского гонщика есть возможность бесплатно скачивать разного рода логотипы команды, фотографии и стикеры, которые можно использовать при изготовлении самодельных сувениров. Кстати, на родине Колапинто выполняет обязанности посла французского бренда Renault.

Спорткары Alpine в Аргентине не продаются, но местная пресса пишет, что президент компании Renault Argentina Пабло Сибилья всерьёз настроен вывести на рынок и этот бренд.

Источник