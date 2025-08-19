Тайсон ФЬЮРИ: «Я уже говорил это Владимиру Кличко, он никого не ждет»

Getty Images/Global Images Украина. Тайсон Фьюри и Владимир Кличко

Бывший двукратный чемпион мира Тайсон Фьюри объяснил на примере своего боя с Владимиром Кличко, что бокс – это спорт для молодых спортсменов. Тайсон считает, что Мозес Итаума сейчас смог бы победить Александра Усика.

«Бокс – это спорт для молодых. Как я говорил это Владимиру Кличко, когда ему было 37 и я его победил: «Бокс – это игра для молодых, он никого не ждет», – рассказал Тайсон.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

