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Бокс

Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника

Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри назвал своего лучшего соперника. Британец выделил Александра Усика.

«Я считаю, что Усик лучший соперник, с которым я когда-либо встречался. Раньше я дрался с чемпионами мира, раньше дрался с золотыми медалистами Олимпийских игр. Но я никогда раньше не дрался с чемпионом мира в двух дивизионах. Это ставит его на вершину списка», – сказал Тайсон.

В мае Усик победил Тайсона единогласным решением судей. Реванш назначен на 21 декабря 2024 года.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что Уайлдер был его самым тяжелым соперником.

sport.ua

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