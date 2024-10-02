«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа и Александр Усик

Директор команды чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика Сергей Лапин ответил тренеру Даниэля Дюбуа Дону Чарльзу, который ранее обвинил украинца в мошенничестве.

«Я думаю, что Дон живет в другой реальности. Если бы он был хорошим тренером, он бы не учил своего боксера грязным ударам. Если бы не было грязных ударов, тот бой завершился бы на 4 раунда раньше. Победа над Эй Джеем не делает вас королями дивизиона, Энтони все равно вернется!», – отметил Лапин.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua