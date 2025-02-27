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Бокс

Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring

Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный боксерский портал The Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р).

Первую позицию в рейтинге продолжает занимать обладатель поясов WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе Александр Усик.

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Второе и третье места разделили между собой бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (3-й) и японец Наоя Иноуэ (2-й), который является абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.

На седьмую позицию опустился звездный мексиканский боксер Сауль Канало Альварес, его теперь опережает американец Джесси Родригес.

Рейтинг лучших боксеров в мире от известного журнала The Ring

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Дмитрий Бивол
  5. Артур Бетербиев
  6. Джесси Родригес
  7. Сауль Альварес
  8. Джервонта Дэвис
  9. Дзунто Накатани
  10. Девин Хейни

sport.ua

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