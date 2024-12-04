Тайсон ФЬЮРИ: «Усик выглядит, как сексуальный зверь»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский супертяж Тайсон Фьюри оценил новую прическу чемпиона мира в хевивейте Александра Усика, которую он показал на последней пресс-конференции между боксерами.

«Усик выглядит, как сексуальный зверь. Ему очень идет выбритая голова. Он так сексуально выглядит», – сказал Тайсон.

Ранее Усик прибыл на пресс-конференцию в черном костюме с красным галстуком и полностью выбритой головой. Александр появился в образе Хитмена – главного героя компьютерной игры. Он профессиональный киллер, работающий под именем Агент 47.

sport.ua