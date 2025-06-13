Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Чемпион мира в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес высказался об Александре Усике – обладателе трех основных титулов в хевивейте.

«Усик сделан из другого теста. Мы обычно видим крутых технарей или мощных панчеров, а этот чувак имеет все. Есть навыки. Есть воля к победе. У него хорошее сердце. Из-за этого всего Усик – один из моих самых любимых боксеров. Я не думаю, что когда-нибудь появится такой боксер, как Усик.

Усик мне напоминает Мэнни Пакьяо. Это такие парни, которые не останавливаются. Усика будут помнить всегда», – сказал Дюбуа.

Ранее украинский боксер Александр Гвоздик объяснил, почему Дмитрий Бивол отказался от боя против Дэвида Бенавидеса.

sport.ua