Будет фейерверк. Украинский боксер нацелился на абсолютное чемпионство

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук стал обязательным претендентом на титул WBC, а далее спортсмен намерен стать абсолютным чемпионом.

«В 2025 году будет фейерверк. Я готов драться с любым соперником и идти к статусу абсолютного чемпиона своего веса. Парни с титулами не могут меня постоянно избегать», – отметил Богачук.

Титулами WBC и WBO владеет Себастьян Фундора, однако пока нет информации, реален ли бой с ним в ближайшее время.

Теренс Кроуфорд имеет пояс WBA, а Бахрам Муртазалиев обладает титулом IBF.

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sport.ua