В Red Bull надеются выиграть пятый титул с Ферстаппеном

Макс Ферстаппен повторил достижение Себастьяна Феттеля в Red Bull Racing, выиграв четыре титула подряд. Себастьяну не удалось в пятый раз стать чемпионом мира, но консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко хочет, чтобы это получилось сделать у Макса.

Хельмут Марко: «В этом году нам не удалось достичь всех поставленных целей, но новогодние пожелания сохранить здоровье и добиться нового успеха с Максом Ферстаппеном сбылись.

Я надеюсь, что в следующем году мы сможем выиграть пятый титул в личном зачёте подряд. В своё время нам не удалось этого сделать с Себастьяном Феттелем, поскольку изменился регламент на двигатели. На этот раз регламент останется стабильным.

С другой стороны, стабильный регламент означает, что другие команды ещё больше сократят отставание. Так что я жду очень захватывающую борьбу между четырьмя ведущими командами».

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