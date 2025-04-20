Сайнс: Цель на гонку – заработать как можно больше очков

В Джидде Карлос Сайнс провёл лучшую квалификацию в сезоне, показав шестое время. Его напарнику по команде Williams Алексу Элбону не хватило всего семи тысячных, чтобы выйти в финал.

Карлос Сайнс (6-й): ««Мне понравилось, что в квалификации у меня была возможность атаковать на пределе. На такой сложной трассе уверенность в машине действительно имеет значение.

Я горжусь темпами нашего прогресса – с первой же тренировки мне было уже более комфортно за рулём. Цель на гонку – заработать как можно больше очков. Но для этого потребуется терпение и дисциплина, а также мне предстоит выбирать, с кем именно бороться, чтобы добиться максимально возможного результата. Давайте сделаем это!»

Алекс Элбон (11-й): «Сегодня были причины для расстройства, ведь мы должны были спокойно пройти в финал, но нам это не удалось. На трассе мы оказались в неблагоприятной ситуации, на прямых нам не удалось воспользоваться слип-стримом.

Кроме того, состояние покрытия улучшалось, но мы выехали на трассу, когда больше никто этого не сделал, а её характер чем-то напоминает Монцу, и здесь тоже нужно стараться использовать слип-стрим. Но мы этого не сделали, и в итоге нам это дорого обошлось, так что всё довольно просто.

В чём была логика при выборе именно такой тактики, я не знаю. При этом я был доволен тем, как проехал круг, и на прямых мы показали неплохую скорость.

Но наша машина позволяет бороться за очки, а на этой трассе не так уж сложно обгонять, и завтра у нас будут такие возможности. Хотя посмотрим, как всё будет складываться, ведь по ходу завтрашней гонки скорее всего будет происходить сильная деградация резины, а на тренировках у нас с этим дела обстояли не очень хорошо».

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