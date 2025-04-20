Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде

Golden Boy Promotions. Александр Гвоздик

В ночь на 20 апреля на арене «Frontwave Arena» в Оушенсайде (США) проходит вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

На ринг вернулся экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (20-2, 16 КО, Украина). Его соперником стал американец Энтони Холлоуэй (9-7-3, 7 КО).

Бой не прошел всю дистанцию. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде. Александр сумел дважды отправить Холлоуэя на канвас, после второго раза рефери остановил бой.

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Главным событием шоу станет бой в женском легчайшем весе между американкой Габриэлой Фундорой (15-0, 7 КО) и мексиканкой Марилин Бадийо (19-0-1, 3 КО).

Александр Гвоздик – Энтони Холлоуэй – ТКО3

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