Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Известный промоутер Боб Арум назвал единственного современного боксера, которого никто не сможет победить. Арум выделил чемпиона мира по версии WBC в легком весе Шакура Стивенсона.

«Я сейчас не вижу боксера, который смог бы победить Шакура Стивенсона. Его никто не сможет победить. Бой Стивенсона с Ломаченко был бы потрясающим. Шакур сейчас превзошел всех в легком весе», – сказал Арум.

Ранее известный промоутер Боб Арум высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

sport.ua