ШЕЛЕСТЮК: «Победа Гвоздика будет большей сенсацией, чем выигрыш Беринчика»

Twitter. Дэвид Бенавидес и Александр Гвоздик

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 KO) поделился ожиданиями от боя между Дэвидом Бенавидесом (28-0, 24 КО) и бывшим чемпионом WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (20-1, 16 KO)

«Мой прогноз: Бенавидес, скорее всего, победит. Возможно, победит остановкой в поздних раундах. Этот бой будет тяжелым для украинца. Если Саня его выиграет, то это будет еще большая сенсация, чем победа Дениса Беринчика над Наваррете», – сказал Шелестюк.

Бой Бенавидес – Гвоздик состоится 15 июня в Лас-Вегасе, на кону будет стоять титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе.

Отметим, что Денис Беринчик завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе раздельным решением судей: Беринчик 115-113, Наваррете 116-112, Беринчик 116-112.

sport.ua