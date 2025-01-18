Чемпионы и топовые боксеры. Турки Аль-Шейх объявил о новом мини-турнире

Getty Images/Global Images Ukraine. Джарон Эннис

Руководитель Riyadh Season Турки Аль-Шейх объявил о создания нового мини-турнира в боксе, который состоится в октябре в Саудовской Аравии.

В лимите полусреднего веса (до 66,7 кг) реванш проведут топовые боксеры – американец Девин Хейни (31–0, 15 КО) и его соотечественник Райан Гарсия (24–1, 20 КО). Этот бой возглавит предстоящий вечер бокса.

Во втором по значимости поединке сойдутся два чемпиона – обладатель титула IBF Джарон Эннис (33–0, 19 КО) и Теофимо Лопес (21–1, 13 КО), который владеет поясом WBO в дивизионе ниже.

Кроме того, победители этих «полуфиналов» проведут еще один бой и определят сильнейшего в этом турнире. Боксеры, которые проиграют, выйдут в ринг в битве за третье место.

Ранее сообщалось, что Турки Аль-Шейх организует противостояние между известными промоутерами.

sport.ua