В Саудовской Аравии хвалят Фьюри. Фаны опасаются судейства против Усика

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Турки Аль-Шейх, который занимается организацией боксерских поединков в Саудовской Аравии, перед боем Александра Усика и Тайсона Фьюри похвалил британца и заявил, что планирует еще много поединков с его участием.

«Фьюри – это настоящий бриллиант нынешнего бокса, я хочу организовать еще 5-10 боев с ним. Считаю его одним из лучших боксеров современности, он знает, что я о нем думаю. Тайсон – дорогой боксер, но он заслуживает каждого своего доллара», – сказал Аль-Шейх.

Такие высказывания удивили даже болельщиков не из Украины, которые считают, что организаторам не нужно было публично отдавать предпочтение Фьюри.

«Все ясно. Теперь Усику теперь нужно драться не только против Фьюри, но и против арбитра и всех судей. Ему нужен нокаут, иначе его ограбят», – отметил болельщик в комментариях.

Бой пройдет 18 мая.

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sport.ua