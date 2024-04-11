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Футбол

Хавбек Ювентуса покинет свой клуб летом — Источник

Адриан Рабьо покинет туринский клуб

Хавбек Ювентуса покинет свой клуб летом - Источник

Фото: twitter.com/juventusfcen

    • Полузащитник "Ювентуса" Адриан Рабьо летом покинет туринский клуб на правах свободного агента.

    По информации издания, Football-Italia, игрок и руководство "Ювентуса" не пришли к согласию относительно нового контракта. Переговоры пришлось прекратить.

    29-летним французом интересуются "Арсенал" и "Ньюкасл", а также за игрой Рабйо наблюдают "Барселона" и мадридский "Атлетико".

    Адриан в нынешнем сезоне Серии А забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 25 матчах.

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