Хавбек Ювентуса покинет свой клуб летом — Источник

Адриан Рабьо покинет туринский клуб

Фото: twitter.com/juventusfcen

Полузащитник "Ювентуса" Адриан Рабьо летом покинет туринский клуб на правах свободного агента.

По информации издания, Football-Italia, игрок и руководство "Ювентуса" не пришли к согласию относительно нового контракта. Переговоры пришлось прекратить.

29-летним французом интересуются "Арсенал" и "Ньюкасл", а также за игрой Рабйо наблюдают "Барселона" и мадридский "Атлетико".

Адриан в нынешнем сезоне Серии А забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 25 матчах.

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