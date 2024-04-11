Мадрид. Сачко не смог пробиться в свой первый четвертьфинал в сезоне

Виталий Сачко выбыл из борьбы на «челленджере» в Испании

Мадрид, Испания • 8-14 апреля • грунт • €120,950

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Виталий Сачко (Украина) — Леандро Риеди (Швейцария) 3:6, 2:6

Украинский теннисист потерпел второе поражение в противостояниях с Риеди на турнирах ATP Challenger Tour: в 2022 году Сачко проиграл швейцарцу в полуфинале соревнований в Андрии.

В последний раз Виталий доходил до четвертьфинала в июле прошлого года, когда сыграл в решающем матче на «челленджере» в Вероне.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua