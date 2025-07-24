Публиковал сториз после боя. Арда Туран оценил успех Александра Усика

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран оценил успех Александра Усика в бою против Даниеля Дюбуа.
– Вы публиковали сториз с Александром Усиком после его боя. Вы смотрели бой?
– Я очень уважаю то, что сделал Усик. Он выполнил отличную работу. Он дает надежду нашему народу и делает его счастливым.
Безусловно, великие спортсмены всегда подают отличные примеры и, конечно, это влияет и на наших игроков.
Особенно если он радует наших людей – это, конечно, вдохновляет меня и моих футболистов, это для нас пример.
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
sport.ua