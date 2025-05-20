Экс-игрок Чикаго Буллз проведет первый бой в боксерской карьере

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29 мая состоится боксерский поединок между бывшим игроком НБА, 33-летним Майклом Картером-Уильямсом, и непрофессиональным боксером Сэмом Хативом.

Об этом сообщает издание TMZ.

«Я не знаю, что из этого получится, но я хочу этого опыта. Я хочу драться и уверен, что это не единственный мой бой. Соперник уже сказал, что хочет меня нокаутировать, но я буду готов драться до последнего», – прокомментировал бывший баскетболист.

Бой состоится во время благотворительного мероприятия Broad Street Brawl в Нью-Йорке.

Майкл Картер-Уильямс завершил карьеру баскетболиста в 2023 году. Он выступал за команды «Филадельфия», «Милвоки», «Чикаго», «Шарлотт», «Хьюстон» и «Орландо». Признавался лучшим новичком НБА в сезоне 2013/14.

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