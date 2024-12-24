«Не понимаю Мудрика». Журналист раскритиковал игрока за приезд на бой Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист Игорь Цыганык считает, что вингеру «Челси» Михаилу Мудрику после положительной допинг-пробы не стоило публично ехать на боксерский поединок Александра Усика против Тайсона Фьюри.

«Не понимаю, почему Мудрик поехал на бой Усика. Я пытался понять, но мне кажется, что это не совсем правильное поведение. Поддержать Усика – правильно, но ты сейчас в беде, тебе нужно концентрироваться на том, чтобы выйти из ситуации. О тебе говорят в футбольном мире, а ты показываешь, что тебе все равно. Так не должно быть».

«Твоя команда в туре АПЛ играла против команды с другим украинцем (Миколенко в «Эвертоне – прим) – может, стоило остаться и поддержать «Челси»? Поддержать клуб, который сильно тебя поддерживает сейчас. Что-то там не так».

«Тебя освободили от тренировок, а ты поехал развлекаться. Мне кажется, так быть не должно, это было неуместно, на мой взгляд», – сказал Цыганык.

Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика

sport.ua