Марио Андретти: Норрис сам себя удивил

Чемпион Формулы 1 1978 года Марио Андретти считает, что в прошедшем сезоне Ландо Норрис и сам был удивлён тем, что смог уверенно бороться с Максом Ферстаппеном.

Марио Андретти: «В этом году Ландо проделал большую работу, возродил интерес к Формуле 1 своей борьбой с Максом, и я думаю, что в некотором смысле он сам себя удивил. Но нужно отдать должное McLaren за отличную машину, ведь не только Ландо, но и Оскар продемонстрировал свой потенциал.

Ландо, как и любой другой молодой гонщик, выходящий на высший уровень с таким потенциалом для роста, должен полностью осознавать свои слабые места. Очевидно, что поначалу его старты были не самыми лучшими. Но он работал над этим, смог понять, что это часть становления его как гонщика, и изменил ситуацию к лучшему.

Им ещё предстоит научиться справляться с высоким прессингом, но я вижу потенциал будущих чемпионов мира и в Ландо, и в Оскаре. Когда ты способен выигрывать гонки на таком уровне, то должен бороться за что-то более значимое».

Источник