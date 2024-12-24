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Футбол

Криштиану Роналду показал, как проводит свой отпуск. Фото

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Криштиану Роналду показал, как проводит свой отпуск. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Криштиану Роналду показал, как проводит свой отпуск.

    Португальский нападающий поехал с семьёй в Лапландию (Финляндия), где расположены горнолыжные курорты и считается родиной Санта Клауса.

    Роналду улыбаясь продемонстрировал своё телосложение на снежном фоне Лапландии и пожелал всем счастливого Рождества.

    Также Роналду со своей женой Джоржиньей катались на снегоходе.

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    • Но от одного развлечения португалец отказался. Он не пошёл кататься на лыжах. В контрактах футболистов, как правило, указан запрет заниматься экстремальными видами спорта, таких как катание на лыжах. Есть риск получения травмы. Семья попробовала это развлечение.

    Криштиану Роналду сыграл в 23-х играх за "Аль-Наср" во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отметился 3 ассистами.

    www.ua-football.com

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