«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз

Sky Sports. Мартин Баколе

Тренер Билли Нельсон, который работает с супертяжем Мартином Баколе, считает боксера главной угрозой для Александра Усика после того, как украинец дважды победил Тайсона Фьюри.

«Мне кажется, Усик был в субботу не таким мощным, как в первом поединке с Фьюри, не таким острым в ринге. Я насчитал ничью, это было очень близко».

«Я думаю, у Баколе есть все умения и возможности сбросить Усика с трона. И Усик это знает, потому что они уже спарринговали раньше».

«Усик уже все доказал в своем бою с Дюбуа, поэтому интереснее было бы посмотреть Александра в бою с Баколе», – сказал Нельсон.

Баколе вскоре должен провести бой против Эфе Аджагбы за статус обязательного претендента на титул IBF, которым владеет Даниэль Дюбуа.

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