Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легендарный американский боксер Рой Джонс вспомнил спорный удар в первом поединке между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком в Польше.

«Я не думал, что Дюбуа ударил низко. Это был хороший удар. Дело в том, что при ударе в район защиты произошел контакт с телом и именно это могло его потрясти», – сказал Джонс.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua