В ночь с 18 на 19 мая в Сан-Диего (США) пройдёт шоу бокса под эгидой Top Rank.
Главным событием которого станет поединок между украинцем Денисом Беринчиком (18–0, 9 KO) и мексиканцем Эмануэлем Наваррете (38–1–1, 31 KO).
Но кону стоит вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Девин Хейни перешел в следующий вес и оставил все пояса вакантными. Украинец Василий Ломаченко 12 мая завоевал вакантный пояс WBO в легком весе, нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа в 9-м раунде. Теперь будет разыгран еще одни пояс, оставшийся вакантным.
Где смотреть онлайн бой Денис Беринчик – Эмануэль Наваррете
Видеотрансляцию шоу проводит видеосервис MEGOGO. Все подробности будут доступны на Sport.ua.
Начало основного карда – 05:00. Главный мегафайт начнется примерно не ранее 07:00 утра по киевскому времени.
Файткард шоу в Сан-Диего