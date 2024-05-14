Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

В ночь с 18 на 19 мая в Сан-Диего (США) пройдёт шоу бокса под эгидой Top Rank.

Главным событием которого станет поединок между украинцем Денисом Беринчиком (18–0, 9 KO) и мексиканцем Эмануэлем Наваррете (38–1–1, 31 KO).

Но кону стоит вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Девин Хейни перешел в следующий вес и оставил все пояса вакантными. Украинец Василий Ломаченко 12 мая завоевал вакантный пояс WBO в легком весе, нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа в 9-м раунде. Теперь будет разыгран еще одни пояс, оставшийся вакантным.

Где смотреть онлайн бой Денис Беринчик – Эмануэль Наваррете

Видеотрансляцию шоу проводит видеосервис MEGOGO. Все подробности будут доступны на Sport.ua.

Начало основного карда – 05:00. Главный мегафайт начнется примерно не ранее 07:00 утра по киевскому времени.

Файткард шоу в Сан-Диего

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