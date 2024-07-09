Фонд Усика пожертвовал миллион гривен на восстановление Охматдета

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Фонд чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO Александра Усика пожертвовал больнице Охматдет, пострадавшей от российской атаки 8 июля, миллион гривен.

«Если ненависть нет предела, ее нужно превращать в действие.

Сегодня враг нанес циничный удар по больнице «Охматдет». По месту, где тысячи детей получали шанс на выздоровление.

Мы решили перевести 1 000 000 грн в поддержку заведения и его маленьких пациентов.

Видите сбор? Делайте донаты, чтобы таких трагедий было меньше, – написал фонд.

sport.ua