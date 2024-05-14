Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.05.2024

Манкунианцы встретятся с “сороками” в битве за еврокубки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига, 34-й тур

15 мая, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

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Содержание

Новости Манчестер Юнайтед

Новости Ньюкасла

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ньюкасла

Последние пять личных встреч между соперниками

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед от UA-Футбол

Если с местами в зоне Лиги чемпионов уже все решено, то борьба за шестую седьмую строчку в АПЛ продолжается. Возможно, это не всем командам нужно, но тем не менее сразу три коллектива имеют шанс получить финальные две позиции для участия в еврокубках.

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Новости Манчестер Юнайтед

Борьба за Лигу чемпионов завершилась тем, что манкунианцы могут вообще пролететь мимо еврокубков. Правда, у подопечных тен Хага есть еще запасной вариант в виде финала Кубка Англии против “Манчестер Сити”. Если они там победят, попадут в групповой этап Лиги Европы, а шестое место АПЛ будет играть в Лиге конференций. Однако ввиду огромного разрыва между двумя манчестерскими командами, этот вариант – не самый лучший.

МЮ проиграл два последних матча, а всего за три крайних тура заработал одно очко. В частности, в прошлом поединке "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Арсеналу". Пусть и у "канониров" не было значительного преимущества, однако лондонцам хватило и одного гола Троссарда.

Пока команда тен Хага идет на восьмом месте, уступая "Ньюкаслу" и "Челси" тремя очками. Но важно еще то, что у “красных дьяволов” отрицательная разница забитых пропущенных, в то время как у двух конкурентов за еврокубки ситуация с этим значительно лучше. Только победы над "сороками" не хватит, нужно ожидать осечки соперников в финальном туре.

Кадры хозяев

В лазарете МЮ, как обычно, аншлаг. Точно не сыграют сегодня Варан, Шоу, Магуайр, Маласия и Линделоф. Также под вопросом Диалло, Марсьяль, Фернандеш, Рашфорд и Мартинес.

Новости Ньюкасла

А вот "сороки" в конце сезона наоборот поджали для того, чтобы быть там, где они есть. В последних трех турах "Ньюкасла" набрал семь очков из девяти возможных. Это были две победы над представителями зоны вылета (да, с соперниками на финише повезло больше), а также ничья в прошлом туре против “Брайтона”.

"Ньюкасл" расположился сразу за топ-5. "Сороки" имеют даже шанс перегнать "Тоттенхэм" и гарантировать себе Лигу Европы. Для этого нужно побеждать МЮ и “Брентфорд”, а шпоры должны уступить “Шеффилду”. Но даже без этого шансы занять шестое или седьмое место очень высоки.

Учитывая, что "Ньюкасл" впервые за долгое время принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов, такой итог сезона – хороший результат. “Сороки” практически весь чемпионат шли примерно между зоной еврокубков (или в ней) и серединой турнирной таблицы. Под конец совершили решающий рывок, но также и прямые конкуренты своими "замечательными" результатами помогли.

Кадры гостей

У "Ньюкасла" тоже немало потерь. Майли, Уиллок, Ласселс, Ботман и Таргет сегодня точно не сыграют из-за травм. Участие Исаака, Шера и Уилсона – под вопросом. Кроме них и Тонали до сих пор вне игры.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ньюкасла

Последние пять встреч хозяев

12.05. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1 (АПЛ)

06.05. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

27.04. Манчестер Юнайтед – Бернли 1:1 (АПЛ)

24.04. Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед 4:2 (АПЛ)

21.04. Ковентри – Манчестер Юнайтед 3:3 (2:4 пен.) (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

11.05. Ньюкасл – Брайтон 1:1 (АПЛ)

04.05. Бернли – Ньюкасл 1:4 (АПЛ)

27.04. Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед 5:1 (АПЛ)

24.04. Кристал Пэлас – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)

13.04. Ньюкасл – Тоттенхэм 4:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

02.12.23. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

01.11.23. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:3 (Кубок лиги)

02.04.23. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

26.02.23. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 2:0 (Кубок лиги)

16.10.22. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Манчестер Сити 37 27 7 3 93 — 33 88 2

Арсенал 37 27 5 5 89 — 28 86 3

Ливерпуль 37 23 10 4 84 — 41 79 4

Астон Вилла 37 20 8 9 76 — 56 68 5

Тоттенхэм 37 19 6 12 71 — 61 63 6

Ньюкасл 36 17 6 13 79 — 57 57 7

Челси 36 16 9 11 73 — 61 57 8

Манчестер Юнайтед 36 16 6 14 52 — 56 54 9

Вест Хэм Юнайтед 37 14 10 13 59 — 71 52 10

Брайтон 36 12 12 12 54 — 58 48 11

Борнмут 37 13 9 15 53 — 65 48 12

Кристал Пэлас 37 12 10 15 52 — 58 46 13

Вулверхэмптон 37 13 7 17 50 — 63 46 14

Фулхэм 37 12 8 17 51 — 59 44 15

Эвертон* 37 13 9 15 39 — 49 40 16

Брентфорд 37 10 9 18 54 — 61 39 17

Ноттингем Форест* 37 8 9 20 47 — 66 29 18

Лутон Таун 37 6 8 23 50 — 81 26 19

Бернли 37 5 9 23 40 — 76 24 20

Шеффилд Юнайтед 37 3 7 27 35 — 101 16

*С команды Эвертон снято 8 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед

2.75 4.05 2.42 Узнать больше

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед от UA-Футбол

МЮ выиграл на “Олд Траффорд” лишь один матч из четырех последних в основное время. "Ньюкасл" в этом сезоне уже был на стадионе “красных дьяволов”: в ноябре разгромил команду тен Хага со счетом 3:0. Возможно, сегодня победу подопечные Гау не одержат, но не проиграют точно. Прогноз: Ничья.

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