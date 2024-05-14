Рим. Гауфф победила Чжэн Циньвэнь и сыграет против Швёнтек в полуфинале

На турнире WTA 1000 в столице Италии состоялся второй четвертьфинальный матч

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 3) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) 7:6(4), 6:1

Американка второй раз вышла в полуфинал турнира в Риме, повторив свой лучший результат, который она показала три года назад.

В этом сезоне Гауфф проведёт четвёртый полуфинал и второй на турнире WTA 1000 (Индиан-Уэллс). Соперницей американка будет первая ракетка мира Ига Швёнтек, которая является двукратной чемпионкой соревнований.

Полька выиграла в девяти из десяти сыгранных матчей против Гауфф, в том числе во всех трёх на грунтовом покрытии: в 2021 году в полуфинале турнира в Риме, в 2022 году — в финале Ролан Гаррос и в прошлом сезоне в четвертьфинале французского «мэйджора».

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