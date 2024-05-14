Видео: Исторический Гран При Монако

В минувшие выходные прошёл Исторический Гран При Монако, и мы про него рассказывали, а теперь есть возможность ещё посмотреть краткий, но очень яркий во всех смыслах отчёт Автоклуба Монако об этом событии.

Во-первых, любой поклонник автоспорта может бесконечно смотреть на классическую технику разных эпох, начиная с предвоенной поры, причём когда она не просто экспонируется на какой-нибудь выставке или находится в частной коллекции, а участвует в реальном деле на легендарной трассе.

Во-вторых, среди гонщиков и гостей исторического Гран При вы сможете узнать немало знакомых лиц (хотя какие-то скрыты под шлемами), назовём лишь несколько имён: Эдриан Ньюи, Эдди Ирвайн, Тьери Бутсен, Бруно Сенна, Зак Браун, Ландо Норрис, Оливер Берман, Габриэле Бортолето…

Думается, вы не раз испытаете сильные эмоции – например, когда Бруно, племянник трёхкратного чемпиона мира, выведет на трассу McLaren MP4/5B Айртона Сенны. А ещё сердце сжимается, когда сталкиваются и получают повреждения уникальные, поистине бесценные машины прошлых лет, но такое бывает и на исторических гонках тоже, потому что борьба на трассе идёт нешуточная.

В общем, смотрите – вас ждут 16 минут удовольствия. Правда, приходится жалеть только обо одном: на музыкальном фоне (неплохом, кстати), музыка старых моторов несколько теряется, но создатели фильма хотели, чтобы это было настоящее кино…

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