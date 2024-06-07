Алонсо: Снижение веса машин на 30 кг – недостижимая цель

В четверг FIA представила новый технический регламент, который начнёт действовать с 2026 года. Среди одной из ключевых особенностей предстоящих нововведений – снижение веса машин на 30 кг. Гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо сомневается, что подобная цель достижима.

«Думаю, невозможно добиться снижения веса на 30 кг, – заявил Фернандо Алонсо в Монреале. – Если силовая установка на 50% станет электрической, то нам потребуются соответствующие батареи, и только за счёт силовой установки машины прибавят в весе от 20 до 30 кг. И если мы хотим сделать машины на 30 кг легче нынешних, то фактически потребуется добиться снижения веса на 60 кг. Вероятно, это недостижимая цель для команд.

У них есть ещё два года на реализацию этой цели. В Формуле 1 так бывает, что цели, кажущиеся недостижимыми в 2024-м, становятся реальностью в 2026-м, ведь в командах работают умные люди».

Комментируя новый регламент в целом, Фернандо обратил внимание на его сложность для рядовых болельщиков: «Регламент выглядит сложным, но вердикт должны выносить болельщики. Нам же, гонщикам, прибавится работы за рулём из-за необходимости нажимать на различные кнопки.

Технологии современных машин очень сложны, и вряд ли они упростятся в 2026-м. Да и двигатели, очевидно, очень амбициозные в плане задач, которые стоят перед мотористами. Возможно, некоторые из новшеств в аэродинамике, эффективность которой нам предстоит регулировать на прямых, призваны как-то компенсировать слишком амбициозные цели, которых пытаются достичь разработчики силовых установок.

Мы, гонщики, хотим более плотной борьбы, хотим, чтобы у всех были равные шансы на успех – тогда и победителей будет больше. Мы не хотим, чтобы кто-то доминировал три-четыре года подряд, когда побеждает только одна команда и один или два гонщика.

Надеюсь, регламент 2026 года поможет решить эти задачи, ведь это единственное, чего не хватает Формуле 1. Во всём остальном всё здорово».

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