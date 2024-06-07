Усик дал Уайлдеру важный совет относительно его будущего

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик высказался о будущем американского боксера Деонтея Уайлдера.

«Деонтей больше не запускает свою «ракету», он выглядит после последних поражений, как парень с огнестрельными ранениями. Он столкнулся с действительно классными боксерами, раньше Тайсон, теперь Чжан… Уайлдеру уже 38 лет и я не вижу пути, по которому он может вернуться к доминированию.

Стоит ли ему завершить карьеру? Думаю да, ведь ему больше нечего доказывать, Уайлдеру надо позаботиться о своем здоровье. Он заработал много денег, он начал боксировать, чтобы помочь своей дочери. Он много достиг в боксе, особенно смотря на то, что этот парень довольно поздно начал заниматься этим видом спорта. Ему теперь просто стоит наслаждаться жизнью», – сказал Усик.

Ранее абсолютный чемпион мира Александр Усик отреагировал на быстрый нокаут от Чжана Чжилея.

sport.ua