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Футбол

Барселона ищет деньги, чтобы избежать лимита на расходы. Новый рычаг уже на горизонте

У каталонцев очередные финансовые проблемы

Барселона ищет деньги, чтобы избежать лимита на расходы. Новый рычаг уже на горизонте

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

    • "Сине-гранатовым" нужно около 100 млн евро, чтобы не допустить ограничений на расходы. Найти новых инвесторов пока сложно, потому делают ставку на сотрудничество с партнерами, с которыми имели дело в предыдущих сезонах.

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    В клубе хотят вести трансферную деятельность по принципу фейр-плей 1:1 (заработок = расходы). Именно для этого нужно привлечь деньги.

    Среди приоритетных соглашений – возможный контракт с Nike на 10 лет. Впрочем, президент "Барселоны" Лапорта назвал предложение нерыночным. Переговоры продолжаются.

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