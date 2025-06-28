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Бокс

Уверенная победа. Непобежденный украинский боксер завоевал титул во Львове

Уверенная победа. Непобежденный украинский боксер завоевал титул во Львове

Instagram. Ярослав Михалушко

28 июня во Львовском цирке состоялся благотворительный вечер бокса от промоутерской компании Global Ukrainian Promotions.

Главным событием шоу стал бой за титул WBC Francophone в полусреднем весе (до 66,7 кг) – на ринге встретились непобежденный украинец Ярослав Михалушко (10–0, 9 КО) и представитель Албании Меритон Каракша (33–9–4, 11 КО).

Поединок прошел всю дистанцию, однако победа украинца не вызвала никаких вопросов – Михалушко превосходно двигался на ногах, полностью контролировал ход боя и разгромил соперника на судейских записках.

Ярослав стал обладателем титула WBC Francophone и сможет улучшить свои позиции в рейтинге Всемирного боксерского совета.

Ярослав Михалушко (Украина) – Меритон Каракша (Албания) – UD 10 (100–90, 100–90, 100–90)

sport.ua

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