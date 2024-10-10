ФОТО. Фьюри отреагировал на андеркард боя с Усиком. Дал обещание на декабрь

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный британский боксер Тайсон Фьюри отреагировал на андеркард его боя с Александром Усиком.

«Объявлен андеркард боя. Не могу дождаться 21 декабря, чтобы стать новым чемпионом мира», – написал Тайсон в Инстаграме.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

В андеркарде сразится еще один украинец – Сергей Богачук выйдет на ринг против Исраила Мадримова.

ФОТО. Фьюри отреагировал на андеркард боя с Усиком и дал обещание на декабрь

sport.ua