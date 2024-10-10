Трент Александер-Арнольд: Есть вероятность, что я больше никогда не выиграю трофей в своей карьере

Planet Football

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд поделился мыслями о своем будущем.

"Есть вероятность, что я больше никогда не выиграю трофей в своей карьере. А есть шанс, что выиграю еще много-много. Ты узнаешь об этом лишь на следующее утро после того, как уйдешь на пенсию. Вы будете смотреть в зеркало и будете чувствовать либо огромную грусть, либо удовлетворение от достигнутого.

Но пока что я могу сказать, что каждый день отдаю все усилия, чтобы стать лучше. Я всегда старался помочь команде, чтобы мы побеждали как можно чаще. Тот потенциал, о котором мне все говорили в детстве, я реализовал. Именно поэтому я горжусь собой", – сказал футболист.