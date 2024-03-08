Евгения Кузнецова обменяли в «Каролину»

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

Российский нападающий Евгений Кузнецов, которого «Вашингтон» отправил в свой фарм-клуб «Херши», обменян в «Каролину».

Взамен «Кэпиталз» получат пик третьего раунда драфта НХЛ в 2025 году. Кроме того, «Вашингтон» продолжит выплачивать 50 процентов зарплаты 31-летнего россиянина.

2 марта, стало известно, что 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Вашингтоном». Через несколько часов клуб выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов.

Никто не забрал россиянина с драфта отказов, поэтому «Кэпиталз» отправили его в свой фарм-клуб в АХЛ.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 43 матча в НХЛ и набрал 17 (6+11) очков.

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