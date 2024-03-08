Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду сфотографировался с российским боксером Магомедом Курбановым.

Еще более негативного окраса данной фотографии придает тот факт, что Курбанов одет в футболку с рекламой «русской медной компании», принадлежащей россиянину Игорю Алтушкину. Алтушкин является главным спонсором российского батальона «урал», который воюет против Украины.

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду провел 21 матч, отметившись 22 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Ранее Криштиану Роналду попал в скандал с неприличным жестом в адрес болельщиков, которые скандировали ему фамилию Лионеля Месси.

ФОТО. Роналду попал в скандал со спонсором рашистов

sport.ua