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Футбол

Новичок Монако не сдержал эмоций при подписании контракта. ВИДЕО

Новичок Монако не сдержал эмоций при подписании контракта. ВИДЕО

    • Новичок "Монако" не сдержал эмоций при подписании контракта.

    Французский клуб выложил виде, на котором показал момент подписания соглашения Полем Погбой. Футболист расплакался, стоящий сзади человек (видимо агент) поддержал француза. Прикоснувшись к плечу.

    В итоге Погба подписал контракт на 2 года. Момент попал на видео:

    Напомним, что Погба спустя 21 месяц вернулся в футбол. Полузащитник был дисквалифицирован за положительный допинг тест.

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    • Последним клубом французского футболиста был "Ювентус", который разорвал контракт с игроком 1 декабря 2024 года.

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