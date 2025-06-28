Новичок Монако не сдержал эмоций при подписании контракта. ВИДЕО

Новичок "Монако" не сдержал эмоций при подписании контракта.

Французский клуб выложил виде, на котором показал момент подписания соглашения Полем Погбой. Футболист расплакался, стоящий сзади человек (видимо агент) поддержал француза. Прикоснувшись к плечу.

В итоге Погба подписал контракт на 2 года. Момент попал на видео:

Напомним, что Погба спустя 21 месяц вернулся в футбол. Полузащитник был дисквалифицирован за положительный допинг тест.

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Последним клубом французского футболиста был "Ювентус", который разорвал контракт с игроком 1 декабря 2024 года.

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