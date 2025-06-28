Карлос Алькарас: “Я приехал на Уимблдон с мыслью, что действительно хочу выиграть титул. Я очень хочу поднять трофей”

Испанский теннисист готовится к защите титула на турнире в Великобритании



– Только четыре мужчины выигрывали Уимблдон трижды подряд. Думаете ли вы об этом, об этом наследии?

– Да, я приехал сюда с мыслью, что действительно хочу выиграть титул. Я очень хочу поднять трофей. Я не думаю о том, сколько игроков уже это сделали. Я просто думаю о том, чтобы быть готовым и подготовить себя как можно лучше, чтобы начать турнир с большой уверенностью. Очевидно, я сейчас чувствую себя очень уверенно (улыбается). Но я думаю только о том, чтобы двигаться вперед, продолжать делать правильные вещи и стартовать на турнире. Две недели могут быть очень длинными, но пока я не думаю о том, к кому я мог бы присоединиться, если выиграю три Уимблдона подряд.

– Появились фотографии, на которых видно, что вы на тренировке носите сенсор, который анализирует пот. Можете рассказать больше об этом, ведь в понедельник может быть очень жарко? Насколько это важно для вашей игры?

– Я всегда говорю, что именно детали делают разницу. Да, это то, что помогает контролировать пот, это подскажет, что мне нужно употреблять во время матчей, до матчей, чтобы быть на 100%. Возможно, это помогает лишь на 1-2%. Но, как я уже говорил, детали имеют значение. Это то, над чем я иногда работаю. Я использовал это в Париже. Сейчас делаю это здесь, чтобы знать, что именно мне следует принимать. На этой неделе, на прошлой неделе, и, думаю, на следующей неделе будет довольно жарко. Поэтому хорошо знать, что нужно, больше воды или чего-то другого.

– Вы тренировались с Жуаном Фонсекой. Как прошла эта тренировка? Расскажите немного о Жуане и его игре на траве. Он в этом новичок.

– Я был взволнован. Я очень обрадовался, что тренировался с ним, ведь последний раз мы играли вместе, если не ошибаюсь, на Мастерсе в 2023 году. Это было довольно давно. Мне было интересно потренироваться с ним, с тех пор как он вышел на уровень ATP. Да, могу сказать, что он еще новичок на траве. Я говорил с ним, и он не имеет большого опыта игры на травяном покрытии. Но его стиль… Он любит агрессивную игру, сильные форхенды, выходы к сетке. Я уверен, что очень скоро он достигнет нужного уровня на траве. Конечно, сейчас есть вещи, которым ему нужно еще научиться, потому что он очень молод и только начинает играть на новых турнирах. Но его уровень уже сейчас очень, очень высокий.

– Как вы провели дни после турнира в Лондоне? Что вы делали, чтобы отвлечься?

– Я играл в гольф. На самом деле, я играл в гольф с Энди Марреем в понедельник и еще с несколькими игроками. Также немного ходил по центру города. Просто хотел немного прогуляться, поесть вкусную еду, и провести качественное время с ними, занимаясь тем, чем, пожалуй, не смог бы заниматься во время турнира.

Свое выступление на Уимблдоне Карлос Алькарас начнет в понедельник, 30 июня, матчем против итальянца Фабио Фоньини.



Фото: Getty Images.

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