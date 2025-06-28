Берни Экклстоун поддержал Фредерика Вассёра

Берни Экклстоун давно не появлялся в паддоке Формулы 1, но на Гран При Австрии приехал и в основном проводил время в расположении команды Alpine F1, который теперь руководит его давний друг и деловой партнёр Флавио Бриаторе.

Но в интервью немецкому телеканалу Sport1 бывшему главе менеджмента чемпионата мира задавали вопросы и о других командах, в том числе о Ferrari, которая в этом сезоне явно расстраивает своих болельщиков.

«Ferrari понадобилось пять лет, чтобы начать побеждать в чемпионатах вместе с Михаэлем Шумахером, – напомнил Экклстоун. – То же самое было с McLaren и Микой Хаккиненом и с Red Bull, прежде чем в 2010-м они выиграли свой первый титул вместе с Себастьяном Феттелем. Надо дать Вассёру как минимум пять лет оставаться на посту руководителя команды».

Тем временем в субботу на австрийской трассе Red Bull Ring подопечные Фредерика Вассёра отработали неплохо, Шарль Леклер показал в квалификации второе время, Льюис Хэмилтон – четвёртое.

«Квалификация сложилась для нас хорошо, всё прошло гладко, – прокомментировал руководитель итальянской команды. – Начиная с третьей тренировки, а затем с первой части квалификации наш темп был на нужном уровне, и нашим гонщикам сразу удавалось проезжать неплохие круги.

Это было очень важно, ведь если первый круг в первой части квалификации получится плоховато, вам придётся использовать ещё один комплект резины, а это поставит вас в неблагоприятное положение в оставшихся сессиях.

Вторую части квалификации нам удалось провести не хуже, и к финальной сессии мы подошли с двумя свежими комплектами мягких шин. Конечно, сегодня нам помогли технические новинки, даже если прибавка в темпе, которую они обеспечили, измеряется сотыми долями секунды, а не десятыми. Но я верю, что важнее всего, чтобы команда действовала чётко и слаженно.

И всё-таки надо признать, что Ландо Норрис сегодня был на другой планете. Если говорить о завтрашней гонке, мы с самого начала знали, что в воскресенье нас ждёт намного более жаркая погода, а это означает, что по ходу дистанции придётся беречь резину. С другой стороны, на этой трассе можно обгонять, поэтому не должно быть особых волнений, связанных с выбором моментов для пит-стопов, поскольку возможность отыгрывать позиции будет.

На вчерашних тренировках мы показали неплохой темп на длинных сериях кругов, а DRS здесь работает очень эффективно, так что важно использовать эту систему правильно».

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