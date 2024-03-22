Элбон продолжит уик-энд на машине Сарджента

В первой пятничной тренировке Алекс Элбон серьёзно разбил машину. Гонщик не пострадал, но машину восстановить не получилось.

У команды нет запасного шасси, от двойного удара пострадала ячейка безопасности. Через несколько часов после второй тренировки в Williams подтвердили: Логана Сарджента они снимают, за руль его машины сядет Алекс Элбон.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Мы очень расстроены тем, что из-за повреждений шасси мы вынуждены снять Сарджента с уик-энда.

В современной Формуле 1 неприемлемо не иметь запасного шасси, но это отражение нашего отставания в зимний период, и иллюстрация того, почему нам нужны серьёзные перемены, чтобы обеспечить уверенное будущее.

Сегодня днем нам пришлось принять несколько очень сложных решений. Хотя Логан не должен страдать из-за ошибки, которую он не совершал, каждая гонка имеет значение, когда борьба в середине поля настолько плотная. Мы приняли решение, исходя из лучших шансов заработать очки в этот уик-энд.

Мы не можем не поблагодарить Логана за его согласие, продемонстрировавшее его преданность команде. Он – настоящий командный игрок. Williams ждёт сложный уик-энд, но в такую ситуацию мы больше не попадем».

Алекс Элбон: «Ни один гонщик не захотел бы отказаться от своей машины. Мне не хотелось, чтобы произошло что-то подобное. Логан всегда был настоящим профессионалом и командным игроком, но и ему нелегко это принять.

В данный момент я не могу зацикливаться на этой ситуации, моя единственная задача – максимально использовать наш потенциал в этот уик-энд и работать со всей командой, чтобы убедиться, что мы сделали всё, что могли».

Логан Сарджент: «Это самый сложный момент в моей карьере. Принять такое решение было нелегко, но я полностью поддерживаю команду и буду продолжать вносить свой вклад в этот уик-энд, чтобы добиться максимального результата».

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