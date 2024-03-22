Лунин: «Поле было не в лучшем состоянии, но нужно обращать внимание на свою игру»

Вратарь сборной Украины подытожил тяжелую победу над Боснией и Герцеговиной (1:2) в полуфинале плей-офф Евро-2024.

– Что не произошло в первом тайме?

– Свою роль сыграла ответственность, ведь такова была игра. Все понимали, что на кону. С технической точки зрения – это поле, которое было не в лучшем состоянии. Но это второстепенное. Надо обращать внимание на свою игру, добавить, возможно, в скорости. Но самое главное, что мы играли до конца.

– Первый гол пропустили, в чем была ошибка?

– Я сейчас подробно не скажу, потому что не смотрел этот момент еще. Но рикошет сыграл свою роль.

Босния и Герцеговина – Украина: видео голов и обзор матча

– Сильно расконцентрировали трибуны, поддерживавшие соперника?

– Да нет, на матчах сборных всегда хорошая атмосфера, где бы ни играл. Напротив, приятнее играть так, чем при пустых трибунах.

– Чем удивил соперник и ожидали ли такую ​​непростую игру сегодня?

– Чем удивил, затрудняюсь ответить, но мы ожидали, что будет много борьбы, знали, что лучше много не фолить. Ибо каждый стандарт –ndash; это для них возможность, так и было в принципе сегодня. Мы знали, что будет такая игра, самое главное было не проиграть борьбу, каблуки мяча. Мне кажется, удалось.

– Кого персонально выделишь из команды соперника?

Пожалуй, буду очень примитивным, но это Джеко, выигравший сегодня много борьбы, представлял опасность. На него много играли в штрафной.

– Ты давно не играл за сборную первым номером, ощущал дополнительное давление?

– Нет, потому что все мысли были об игре, были сконцентрированы на подготовке. Не было времени, зачем думать о каких-нибудь цифрах? Главное быть готовым в любых условиях.

champion.com.ua