Боттас: Будем стараться дойти до финала квалификации

Команда Sauber подготовила к австралийскому этапу чемпионата новое переднее крыло для машины C44, и одна из основных задач, которыми Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу занимались на тренировках, состояла во всесторонних испытаниях этого элемента и всего, что с ним связано.

Гуаньюй Чжоу (11-й): «Возвращаться в Мельбурн всегда приятно. Здесь невероятно страстные болельщики, поэтому работа на трассе доставляет удовольствие. Главная задача на сегодня – понять, как работают новинки и в какой мере меняется состояние трассы.

Мне удалось найти неплохой ритм, и после завершения тренировок осталось впечатление, что машина вполне позволяет атаковать. Это признак того, что усилия команды приносят плоды – я говорю и о гоночной бригаде, и обо всех, кто работает на базе в Хинвиле.

Между двумя сессиями мы внесли ряд изменений в настройки: похоже, что каждое наше действие в процессе модернизации шасси – это шаг в верном направлении.

Обновлённое переднее крыло спроектировано с прицелом на оптимизацию общего баланса машины, и в течение всего уик-энда мы продолжим собирать информацию о работе С44. Также продолжится поиск тонких настроек, и я в предвкушении основных событий уик-энда, поскольку уверен, что нам по силам вплотную приблизиться к призовой десятке».

Валттери Боттас (14-й): «Мы продуктивно потрудились, разбираясь с машиной и прежде всего анализируя эффективность новинок, привезённых в Австралию. Сегодня мы сосредоточились на выполнении запланированной программы и на работе с настройками, в чём нам удалось немного продвинуться вперёд, хотя в полной мере потенциал машины пока не раскрыт.

Эта работа продолжится, ведь мы намерены как минимум бороться за выход во вторую часть квалификации, но если всё сделать правильно, то можно постараться добраться и до финала.

Если же говорить о том, что происходит за пределами трассы, то в Мельбурне всё просто замечательно, и мы видим, какие здесь страстные болельщики. Они создают отличную атмосферу, заряжают нас своей энергией, и я надеюсь, что в этот уик-энд мы сможем порадовать публику».

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