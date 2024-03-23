Уилсон дисквалифицирован на 6 матчей

Том Уилсон. Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон дисквалифицирован Департаментом безопасности игроков НХЛ на 6 матчей за удар клюшкой по голове нападающего «Торонто» Ноа Грегора.

Инцидент произошел в середине третьего периода. Грегор катился в зону «Кэпиталз», когда Уилсон пытался его догнать и клюшкой ударил соперника по лицу. Уилсон немедленно извинился, но это его не уберегло от двухминутного штрафа.

Служба безопасности игроков НХЛ отметила, что хотя Уилсон и не собирался ударять Грегора по лицу, клюшка игрока «Кэпиталз» была заведена за его спину, прежде чем она «сильно и безрассудно ударила соперника».

Это шестая дисквалификация в карьере Уилсона и первая с 2021 года, когда его дисквалифицировали на 7 матчей за инцидент с защитником «Бостона» Брэндоном Карло.

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